Планируют завершить работу в течение 13 декабря: в Киевстаре сделали заявление о восстановлении связи

Специалисты "Киевстара" сделают все возможное, чтобы окончательно восстановить услуги фиксированной связи в течение 13 декабря 2023 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы комании.

Специалисты компании частично восстановили работу услуг фиксированной связи. Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года - сообщили в компании.

В "Киевстаре" добавили, что "восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно".

"После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации", - резюмировали в компании.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Также в Vodafone фиксировали проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.