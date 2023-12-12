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Планируют завершить работу в течение 13 декабря: в Киевстаре сделали заявление о восстановлении связи

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 19:27  •  6256 просмотра

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В Киевстаре заявили, что стремятся полностью восстановить услуги фиксированной связи 13 декабря 2023 года и планируют выплатить компенсации пострадавшим абонентам.

Специалисты "Киевстара" сделают все возможное, чтобы окончательно восстановить услуги фиксированной связи в течение 13 декабря 2023 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы комании.

Специалисты компании частично восстановили работу услуг фиксированной связи.  Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года

- сообщили в компании.

В "Киевстаре" добавили, что "восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно".

"После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации", - резюмировали в компании.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Также в Vodafone фиксировали проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
Планують завершити роботу протягом 13 грудня: у Київстарі зробили заяву щодо відновлення зв'язку
The work is planned to be completed by December 13: Kyivstar makes a statement on the restoration of communication
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