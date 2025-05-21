Планировал теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали: в рф задержали мужчину и уже нашли "украинский след"
Киев • УНН
В Амурской области задержали мужчину, который, по данным фсб, планировал теракт на Транссибирской магистрали и участие в боевых действиях против россии. Он, по версии следствия, получил задание от "украинских кураторов".
В Амурской области рф задержали мужчину, который якобы планировал осуществить теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
По данным фсб рф, мужчина также планировал участие в боевых действиях против россии.
По версии следователей, житель Амурской области вероятно получил задание от "украинских кураторов" через телеграм. На допросе он рассказал, что должен был собрать самодельное взрывное устройство.
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На задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Согласно данным уфсб россии по Амурской области, ранее мужчина был судим по статьям о подготовке диверсии и участии в террористической организации.