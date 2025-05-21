Планировал теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали: в рф задержали мужчину и уже нашли "украинский след"

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"
18:31 • 3996 просмотра

Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 37576 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 97484 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 98338 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 107237 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 231397 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 106187 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 137106 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 296350 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89272 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
49%
747мм
Популярные новости

В Мадриде застрелили Портнова - Reuters

21 мая, 09:35 • 9804 просмотра

У пограничников отреагировали на данные о незаконном выезде из Украины якобы около 45 тыс. человек

21 мая, 10:41 • 22600 просмотра

Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека

21 мая, 11:40 • 26414 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

21 мая, 11:46 • 77815 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 63398 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 63768 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 231397 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 203587 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 296350 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 255521 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Сирил Рамафоса

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Объединенные Арабские Эмираты

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 116936 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 141755 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 167725 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 128505 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 120316 просмотра
Актуальное

Нефть марки Brent

Хранитель

F-16 Fighting Falcon

Беспилотный летательный аппарат

Футбол

Планировал теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали: в рф задержали мужчину и уже нашли "украинский след"

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В Амурской области задержали мужчину, который, по данным фсб, планировал теракт на Транссибирской магистрали и участие в боевых действиях против россии. Он, по версии следствия, получил задание от "украинских кураторов".

Планировал теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали: в рф задержали мужчину и уже нашли "украинский след"

В Амурской области рф задержали мужчину, который якобы планировал осуществить теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По данным фсб рф, мужчина также планировал участие в боевых действиях против россии.

По версии следователей, житель Амурской области вероятно получил задание от "украинских кураторов" через телеграм. На допросе он рассказал, что должен был собрать самодельное взрывное устройство.

Атака дронов на рф продолжается: в аэропортах под москвой ограничения, больше отключений мобильного интернета 21.05.2025, 16:46 • 1754 просмотра

Добавим

На задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Согласно данным уфсб россии по Амурской области, ранее мужчина был судим по статьям о подготовке диверсии и участии в террористической организации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира
Brent
$64.87
Bitcoin
$106,980.10
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,316.49
Ethereum
$2,474.69