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Планував теракт на Транссибірській залізничній магістралі: в рф затримали чоловіка і вже знайшли "український слід"

Київ • УНН

 • 200 перегляди

В Амурській області затримали чоловіка, який, за даними фсб, планував теракт на Транссибірській магістралі та участь у бойових діях проти росії. Він, за версією слідства, отримав завдання від "українських кураторів".

Планував теракт на Транссибірській залізничній магістралі: в рф затримали чоловіка і вже знайшли "український слід"

В Амурській області рф затримали чоловіка, який нібито планував здійснити теракт на Транссибірській залізничній магістралі, передає УНН з посиланням на Astra.

Деталі

За даними фсб рф, чоловік також планував участь у бойових діях проти росії.

За версією слідчих, мешканець Амурської області ймовірно отримав завдання від "українських кураторів" через телеграм. На допиті він розповів, що мав зібрати саморобний вибуховий пристрій.

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Додамо

На затриманого порушили кримінальну справу за статтею про держзраду. Згідно з даними уфсб росії по Амурській області, раніше чоловік був судимий за статтями про підготовку диверсії та участь у терористичній організації.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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