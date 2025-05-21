Планував теракт на Транссибірській залізничній магістралі: в рф затримали чоловіка і вже знайшли "український слід"
Київ • УНН
В Амурській області затримали чоловіка, який, за даними фсб, планував теракт на Транссибірській магістралі та участь у бойових діях проти росії. Він, за версією слідства, отримав завдання від "українських кураторів".
В Амурській області рф затримали чоловіка, який нібито планував здійснити теракт на Транссибірській залізничній магістралі, передає УНН з посиланням на Astra.
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За даними фсб рф, чоловік також планував участь у бойових діях проти росії.
За версією слідчих, мешканець Амурської області ймовірно отримав завдання від "українських кураторів" через телеграм. На допиті він розповів, що мав зібрати саморобний вибуховий пристрій.
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На затриманого порушили кримінальну справу за статтею про держзраду. Згідно з даними уфсб росії по Амурській області, раніше чоловік був судимий за статтями про підготовку диверсії та участь у терористичній організації.