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Планы кремля сломаны: Резников об отступлении оккупантов

Киев • УНН

 • 170614 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные сломали планы кремля. Об этом свидетельствуют отвод войск с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Планы кремля сломаны: Резников об отступлении оккупантов

Цитата

"Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли. Киевщина освобождена от врага. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

Это - неопровержимое свидетельство, что планы Кремля сломаны", - написал Резников.

Дополнение 

Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Черниговщина: Колычевка, ягодное, Ивановка – освобождены.

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