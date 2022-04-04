Планы кремля сломаны: Резников об отступлении оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные сломали планы кремля. Об этом свидетельствуют отвод войск с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли. Киевщина освобождена от врага. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.
Это - неопровержимое свидетельство, что планы Кремля сломаны", - написал Резников.
Дополнение
Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.
Черниговщина: Колычевка, ягодное, Ивановка – освобождены.