Плани кремля зламано: Резніков про відступ окупантів

Цитата

"Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів.

Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", - написав Резніков.

Доповнення

Міноборони заявило про повне звільнення Київської області від російських окупантів.

Чернігівщина: Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнено.