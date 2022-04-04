Плани кремля зламано: Резніков про відступ окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові зламали плани кремля. Про це свідчать відведення військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів.
Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", - написав Резніков.
Доповнення
Міноборони заявило про повне звільнення Київської області від російських окупантів.
Чернігівщина: Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнено.