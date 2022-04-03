Світ має знати: страшні наслідки руйнувань та свідчення геноциду на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міноборони заявило про повне звільнення Київської області від окупантів. Рашисти пішли та те, що вони залишили по собі вражає масштабом руйнувань та розмахом мародерства. Та найцінніше, що вони забрали – людські життя. УНН зібрав фото та відео на яких зафіксовані жахіття наслідків перебування російських загарбників на Київщині.
Радник голови Офісу Михайло подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей із звʼязаними руками на вулицях Бучі
Чиновник додав, що росія веде війну на знищення українського народу. Та просить лише одного - "дайте нам зброю аби ми могли захистити своїх людей. Все інше ми зробимо самі".