Світ має знати: страшні наслідки руйнувань та свідчення геноциду на Київщині

Радник голови Офісу Михайло подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей із звʼязаними руками на вулицях Бучі

Чиновник додав, що росія веде війну на знищення українського народу. Та просить лише одного - "дайте нам зброю аби ми могли захистити своїх людей. Все інше ми зробимо самі".