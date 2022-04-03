Мир должен знать: страшные последствия разрушений и свидетельства геноцида на Киевщине

Советник главы Офиса Михаил подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи

Чиновник добавил, что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа. И просит только одного - "дайте нам оружие чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами".