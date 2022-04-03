Мир должен знать: страшные последствия разрушений и свидетельства геноцида на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от оккупантов. Рашисты ушли и то, что они оставили после себя поражает масштабом разрушений и размахом мародерства. Но самое ценное, что они унесли - человеческие жизни. УНН собрал фото и видео на которых зафиксированы ужасы последствий пребывания российских захватчиков на Киевщине.
Советник главы Офиса Михаил подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи
Чиновник добавил, что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа. И просит только одного - "дайте нам оружие чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами".