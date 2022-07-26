План восстановления направлен на поддержку сельского хозяйства с высокой добавленной стоимостью – Гетманцев

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«Мы все делаем и сделаем для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство с высокой добавленной стоимостью. Собственно и на это направлен наш план восстановления, план восстановления который мы писали вместе с вами и в части сельского хозяйства он достаточно мощный и амбициозный. Предусматривает реализацию целого ряда проектов, целого ряда подходов именно в сельском хозяйстве, начиная от сегрегации земель, продолжая поддержкой сельского хозяйства по программе «5-7-9» в приоритетных секторах, введение государственных грантов, а также грантов за счет доноров, страхование военных рисков, развитие переработки, подразумевается мясо, молоко, крахмал, сиропы, глютен, протеин и так далее. Это и овощи, фрукты, ягоды, семена», – объяснил Гетманцев.

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Нардеп подчеркнул, что такой подход обеспечит большое количество рабочих мест в аграрном секторе.

Среди других шагов, предусмотренных Планом восстановления, Гетманцев назвал рекультивацию поврежденных земель, увеличение производства мяса, молока, яиц и соответственно экспорт этой продукции на обширный рынок Европейского Союза. Также он отметил поддержку концепции зеленого роста, в рамках которой будет поддерживаться, в частности, дальнейшее производство биоэтанола.

Вместе с тем, секретарь Нацсовета отметил, что в настоящее время более 10 тысяч сельхозпредприятий пострадали от войны, поэтому много внимания и сил будет направлено на их поддержку.