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План відновлення спрямований на підтримку сільського господарства з високою доданою вартістю – Гетманцев

План відновлення спрямований на підтримку сільського господарства з високою доданою вартістю – Гетманцев

Київ • УНН

 • 127699 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. План відновлення України від наслідків війни містить у собі потужні та амбіційні проекти в частині відновлення аграрного сектору. Акцент робиться на сільському господарстві з високою доданою вартістю. Про це під час обговорення Плану з представниками аграрного сектору повідомив секретар Нацради з відновлення, нардеп Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми все робимо і зробимо для того аби підтримувати сільське господарство з високою доданою вартістю. Власне й на це спрямований наш план відновлення, план відновлення який ми писали разом з вами й в частині сільського господарства він є достатньо потужним та амбіційним. Передбачає реалізацію цілого ряду проектів, цілого ряду підходів саме в сільському господарстві, починаючи від сегрегації земель, продовжуючи підтримкою сільського господарства по програмі «5-7-9» в пріоритетних секторах, запровадження державних грантів, і також грантів за рахунок донорів, страхування військових ризиків, розвиток переробки, мається на увазі м'ясо, молоко, крохмаль, сиропи, глютен, протеїн і так інше. Це і овочі, фрукти, ягоди, насіння», - пояснив Гетманцев.

Додамо

Нардеп наголосив, що такий підхід забезпечить велику кількість робочих місць в аграрному секторі.

Серед інших кроків, передбачених Планом відновлення, Гетманцев назвав рекультивацію пошкоджених земель, збільшення виробництва м'яса, молока, яєць і відповідно експорт цієї продукції на великий ринок Європейського Союзу. Також він наголосив, на підтримці концепції зеленого зростання, в рамках якої буде підтримуватися, зокрема, подальше виробництво біоетанолу.

Водночас, секретар Нацради зауважив, що наразі понад 10 тисяч сільгосппідприємств постраждали від війни, а тому багато уваги і сил буде спрямовано на їх підтримку. 

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