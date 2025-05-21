План Орбана задушить инакомыслие угрожает верховенству права - Ассоциация венгерских судей

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 19179 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 49671 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 56060 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 65942 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 158242 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 88322 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 125663 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 254698 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87711 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 218822 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.5м/с
32%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 68132 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 107569 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 100988 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 62405 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 36698 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 996 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 158266 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 164295 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 254716 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 218839 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Дональд Туск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Румыния

Канада

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 63121 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 101692 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 153340 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 115876 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 109032 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

Футбол

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

План Орбана задушить инакомыслие угрожает верховенству права - Ассоциация венгерских судей

Киев • УНН

 • 276 просмотра

По мнению независимых судей, законопроект от Орбана имеет целью сократить финансирование гражданского общества и СМИ, получающих иностранное финансирование и которые Управление защиты суверенитета (государственный орган, созданный Орбаном), считает угрозой.

План Орбана задушить инакомыслие угрожает верховенству права - Ассоциация венгерских судей

Ассоциация венгерских судей выступила против принятия проекта закона "О публичной прозрачности", представленного Министерством юстиции страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Независимая группа судей считает, что запланированные премьер-министром Венгрии Орбаном репрессии против гражданского общества и СМИ нарушают верховенство права. Там считают, что законопроект, обсуждение которого парламент Венгрии начал на этой неделе, "нарушает демократические нормы верховенства права, включая разделение властей, право на правовую определенность и обращение за правовой защитой".

Критики сравнили его с репрессиями в русском стиле, направленными на ликвидацию инакомыслия менее чем за год до выборов, где партия Орбана отстает от растущей оппозиции в опросах.

Законодательство, которое, по словам правительства, повысит "прозрачность" и "укрепит" суверенитет Венгрии, несовместимо с конституцией, считают судьи, которые также заявили, что оно нарушает право на свободу объединений и надлежащую правовую процедуру.

Такого рода правовые изменения не только подрывают доверие общественности к судебной власти и ее эффективности, но и угрожают стабильности и существованию демократической институциональной системы

– заявила ассоциация, известная под инициалами Мэйби.

Дополнительно

Ассоциация судей Венгрии подчеркивает, что такие законодательные изменения, как проект закона "О публичной прозрачности", подрывают доверие общественности в долгосрочной перспективе не только к системе правосудия и ее эффективности, но и ставят под угрозу стабильность и существование демократической институциональной системы.

В Венгрии заявили об обнаружении еще двух якобы "украинских шпионов": что известно20.05.25, 18:57 • 2510 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаНовости Мира
Brent
$65.82
Bitcoin
$107,249.50
S&P 500
$5,896.83
Tesla
$344.45
Газ TTF
$37.28
Золото
$3,305.85
Ethereum
$2,539.17