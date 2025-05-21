План Орбана задушить инакомыслие угрожает верховенству права - Ассоциация венгерских судей

Ассоциация венгерских судей выступила против принятия проекта закона "О публичной прозрачности", представленного Министерством юстиции страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Независимая группа судей считает, что запланированные премьер-министром Венгрии Орбаном репрессии против гражданского общества и СМИ нарушают верховенство права. Там считают, что законопроект, обсуждение которого парламент Венгрии начал на этой неделе, "нарушает демократические нормы верховенства права, включая разделение властей, право на правовую определенность и обращение за правовой защитой".

Критики сравнили его с репрессиями в русском стиле, направленными на ликвидацию инакомыслия менее чем за год до выборов, где партия Орбана отстает от растущей оппозиции в опросах.

Законодательство, которое, по словам правительства, повысит "прозрачность" и "укрепит" суверенитет Венгрии, несовместимо с конституцией, считают судьи, которые также заявили, что оно нарушает право на свободу объединений и надлежащую правовую процедуру.



Такого рода правовые изменения не только подрывают доверие общественности к судебной власти и ее эффективности, но и угрожают стабильности и существованию демократической институциональной системы – заявила ассоциация, известная под инициалами Мэйби.

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Ассоциация судей Венгрии подчеркивает, что такие законодательные изменения, как проект закона "О публичной прозрачности", подрывают доверие общественности в долгосрочной перспективе не только к системе правосудия и ее эффективности, но и ставят под угрозу стабильность и существование демократической институциональной системы.

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