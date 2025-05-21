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План Орбана придушити інакомислення загрожує верховенству права - Асоціація угорських суддів

Київ • УНН

 • 602 перегляди

На думку незалежних суддів, законопроект від Орбана має на меті скоротити фінансування громадянського суспільства та ЗМІ, які отримують іноземне фінансування і які Управління захисту суверенітету (державний орган, створений Орбаном), вважає загрозою.

План Орбана придушити інакомислення загрожує верховенству права - Асоціація угорських суддів

Асоціація угорських суддів виступила проти прийняття проекту закону "Про публічну прозорість", поданого Міністерством юстиції країни. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Незалежна група суддів вважає, що заплановані прем'єр-міністром Угорщини Орбаном репресії проти громадянського суспільства та ЗМІ порушують верховенство права. Там вважають, що законопроект, обговорення якого парламент Угорщини розпочав цього тижня, "порушує демократичні норми верховенства права, включаючи розподіл влади, право на правову визначеність і звернення за правовим захистом".

Критики порівняли його з репресіями в російському стилі, спрямованими на ліквідацію інакомислення менш ніж за рік до виборів, де партія Орбана відстає від зростаючої опозиції в опитуваннях.

Законодавство, яке, за словами уряду, підвищить "прозорість" та "зміцнить" суверенітет Угорщини, несумісне з конституцією, вважають судді, які також заявили, що воно порушує право на свободу об’єднань та належну правову процедуру.

Такого роду правові зміни не лише підривають довіру громадськості до судової влади та її ефективності, але й загрожують стабільності та існуванню демократичної інституційної системи

– заявила асоціація, відома під ініціалами Мейбі.

Додатково

Асоціація суддів Угорщини наголошує, що такі законодавчі зміни як проект закону "Про публічну прозорість", підривають довіру громадськості в довгостроковій перспективі не лише до системи правосуддя та її ефективності, але й ставлять під загрозу стабільність та існування демократичної інституційної системи.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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