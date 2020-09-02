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Плачков Арахамии: энергетический кризис не в Минэнерго, а в ВР

Киев • УНН

 • 17081 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Проблема энергетического кризиса Украина не в Минэнерго, а в Верховной Раде, которая не занимается законодательным регулированием сферы. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший министр энергетики Иван Плачков, комментируя заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии об отсутствии быстрых действий для преодоления кризиса со стороны энерговедомства.

Плачков Арахамии: энергетический кризис не в Минэнерго, а в ВР

Экс-министр заметил, что проблемы не "вчерашние", а существуют уже много лет. И решает их пока только руководительница Минэнерго Ольга Буславец.

"Пока ситуация стабилизировалась, Буславець решила основные вопросы в энергетике", - сказал он.

Поэтому никаких претензий к Минэнерго быть не может, считает он.

"Это проблема в законодательном органе нашем - Верховной Раде, потому что абсолютно никакого законодательства, касающегося энергетики. Поэтому здесь совершенно министерство не причем", - подчеркнул экс-министр.

Он также акцентировал внимание на том, что накануне отопительного сезона отставка действующего министра совсем неуместна.

"Сейчас будет отопительный сезон, я думаю, что ее отставка никому не нужна... По крайней мере до отопительного сезона... Я думаю, что она не уместна и нельзя допустить, чтобы в преддверии отопительного сезона, Буславец отправили в отставку", - сказал Плачков.

Ранее отраслевые эксперты жаловались на работу энергетического Комитета ВР.

"Так, как сегодня работает профильный комитет - это невиданно. Такого не было никогда. Ведь я тесно сотрудничала с энергетическим комитетом прошлого созыва ВР - это был самый продуктивный комитет, который я знала. Сейчас нет ни плана работы, ни законопроектов - все узнаем по факту и в последний момент. Работа комитета организована очень плохо, и его глава (Андрей Герус - ред.) абсолютно не справляется с ролью главы комитета. Это моя точка зрения, и ее многие разделяют", - заявляла Ольга Кошарная.

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