Плачков Арахамії: енергетична криза не в Міненерго, а у ВР

Ексміністр зауважив, що проблеми не "вчорашні", а існують вже багато років. І вирішує їх поки лише очільниця Міненерго Ольга Буславець.

"Поки що ситуація стабілізувалася, Буславець вирішила основні питання в енергетиці", - сказав він.

Тому жодних претензій до Міненерго бути не може, вважає він.

"Це проблема в законодавчому органі нашому - Верховній Раді, бо абсолютно ніякого законодавства, що стосується енергетики. Тому тут абсолютно міністерство не причому", - підкреслив ексміністр.

Він також акцентував увагу на тому, що напередодні опалювального сезону відставка діючого міністра зовсім недоречна.

"Зараз буде опалювальний сезон, я думаю, що її відставка нікому не потрібна… Принаймні до опалювального сезону… Я думаю що вона не доречна і не можна допустити, щоб на передодні опалювального сезону, Буславець відправили у відставку", - сказав Плачков.

Раніше галузеві експерти скаржилися на роботу енергетичного Комітету ВР.

"Так, як сьогодні працює профільний комітет - це небачено. Такого не було ніколи. Адже я тісно співпрацювала з енергетичним комітетом минулого скликання ВР - це був найпродуктивніший комітет, який я знала. Зараз немає ні плану роботи, ні законопроектів - все дізнаємося за фактом, і в останній момент. Робота комітету організована дуже погано, і його глава (Андрій Герус - ред.) абсолютно не справляється з роллю голови комітету. Це моя точка зору, і її багато хто розділяє", - заявляла Ольга Кошарна.