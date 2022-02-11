Полузащитник сборной Украины помог "Ференцварошу" выйти в полуфинал Кубка Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В рамках 1/8 финала Кубка Венгрии ФК "Ференцварош" полузащитника сборной Украины Александра Зубкова противостоял на чужом стадионе в будапештском дерби с "Вашашу", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
"Ференцварош" справился с сопротивлением одного из лидеров второго дивизиона чемпионата Венгрии. За победителей голами отметились Ммаэ и Ботка - 2:0.
Украинский футболист вышел в стартовом составе и отыграл до 72-й минуты встречи. В четвертьфинальной стадии клуб Зубкова сразится с ФК "Гонвед".
Дополнения
Зубков в этом клубном сезоне отыграл 25 матчей за "Ференцварош", забил три гола и отдал шесть ассистов.
Что предшествовало этому
В рамках полуфинала Клубного чемпионата мира по футболу “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии встречался с английским “Челси”