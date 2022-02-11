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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52988 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Півзахисник збірної України допоміг "Ференцварошу" вийти у півфінал Кубку Угорщини

Півзахисник збірної України допоміг "Ференцварошу" вийти у півфінал Кубку Угорщини

Київ • УНН

 • 13810 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У межах 1/8 фіналу Кубку Угорщини ФК "Ференцварош" півзахисника збірної України Олександра Зубкова протистояв на чужому стадіоні в будапештському дербі з "Вашашу", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Деталі

"Ференцварош" впорався із супротивом одного із лідерів другого дивізіону чемпіонату Угорщини. За переможців голами відзначилися Ммає і Ботка – 2:0.

Український футболіст вийшов у стартовому складі й відіграв до 72-ї хвилини зустрічі. У чвертьфінальній стадії клуб Зубкова змагатиметься із ФК "Гонвед".

Доповнення

Зубков цього клубного сезону відіграв 25 матчів за "Ференцварош", забив три голи і віддав шість ассистів.

Що передувало цьому

У рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу “Аль-Хіляль” із Саудівської Аравії зустрічався із англійським “Челсі”

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