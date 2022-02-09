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Футбол: визначився другий фіналіст Клубного чемпіонату світу

Футбол: визначився другий фіналіст Клубного чемпіонату світу

Київ • УНН

 • 18326 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу “Аль-Хіляль” із Саудівської Аравії зустрічався із англійським “Челсі”, повідомляє УНН з посиланням на сайт лондонців.

Деталі

Раніше “сині” лише раз грали у вирішальному матчі Клубного чемпіонату світу — 10 років тому. Цієї суботи (12 лютого) лондонський клуб отримає шанс із другої спроби виграти цей трофей, що стало можливо багато в чому завдяки сильному виступу в першому таймі півфінального матчу на стадіоні “Мохаммед бін Зайєд Стедіум”.

До перерви лондонці перевершили суперника у володінні м’ячем та кількістю створених шансів, а особливі проблеми чемпіону Саудівської Аравії доставляли комбінації за участю Матео Ковачича та Ромелу Лукаку.

Гол, що назрівав, був забитий після передачі Матео Ковачіча на Кая Хаверца. Німець, зумівши утримати м’яч по лицьовій, навісив на лінію воротарської, де після невдалого винесення захисника саудівського клубу першим у потрібному місці опинився Ромелу Лукаку. Покласти “снаряд” у сітку з близької відстані бельгійцю не склало труднощів — 1:0.

Доповнення

Суперником лондонців по фіналу стане бразильськи “Палмейрас”, який обіграв “Аль-Ахлі” (2:0).

Українські Національні Новини

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