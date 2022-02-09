Футбол: определился второй финалист Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В рамках полуфинала Клубного чемпионата мира по футболу “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии встречался с английским “Челси”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.
Детали
Ранее “синие” лишь раз играли в решающем матче Клубного чемпионата мира — 10 лет назад. В эту субботу (12 февраля) лондонский клуб получит шанс со второй попытки выиграть этот трофей, что стало возможно во многом благодаря сильному выступлению в первом тайме полуфинального матча на стадионе “Мохаммед бин Зайед Стэдиум”.
До перерыва лондонцы превзошли соперника во владении мячом и по количеству созданных шансов, а особые проблемы чемпиону Саудовской Аравии доставляли комбинации с участием Матео Ковачича и Ромелу Лукаку.
Назревавший Гол был забит после передачи Матео Ковачича на Кая Хаверца. Немец, сумев удержать мяч по лицевой навесил на линию вратарской, где после неудачного выноса защитника саудовского клуба первым в нужном месте оказался Ромелу Лукаку. Положить “снаряд” в сетку с близкого расстояния бельгийцу не составило труда — 1:0.
Дополнение
Соперником лондонцев по финалу станет бразильски “Палмейрас”, который обыграл “Аль-Ахли” (2:0).