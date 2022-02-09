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15 марта, 19:03 • 102871 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134587 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118666 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102208 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100172 просмотра

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Футбол: определился второй финалист Клубного чемпионата мира

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В рамках полуфинала Клубного чемпионата мира по футболу “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии встречался с английским “Челси”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.

Детали

Ранее “синие” лишь раз играли в решающем матче Клубного чемпионата мира — 10 лет назад. В эту субботу (12 февраля) лондонский клуб получит шанс со второй попытки выиграть этот трофей, что стало возможно во многом благодаря сильному выступлению в первом тайме полуфинального матча на стадионе “Мохаммед бин Зайед Стэдиум”.

До перерыва лондонцы превзошли соперника во владении мячом и по количеству созданных шансов, а особые проблемы чемпиону Саудовской Аравии доставляли комбинации с участием Матео Ковачича и Ромелу Лукаку.

Назревавший Гол был забит после передачи Матео Ковачича на Кая Хаверца. Немец, сумев удержать мяч по лицевой навесил на линию вратарской, где после неудачного выноса защитника саудовского клуба первым в нужном месте оказался Ромелу Лукаку. Положить “снаряд” в сетку с близкого расстояния бельгийцу не составило труда — 1:0.

Дополнение

Соперником лондонцев по финалу станет бразильски “Палмейрас”, который обыграл “Аль-Ахли” (2:0).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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