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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полвека назад состоялся первый выход в открытый космос

Киев • УНН

 • 55538 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Первый выход в открытый космос совершил советский космонавт Алексей Архипович Леонов 18 марта 1965 года с космического корабля "Восход-2". Об этом сообщает УНН.

Полвека назад состоялся первый выход в открытый космос

18-19 марта 1965 года вместе с Павлом Беляевым совершил полет в космос с вторым пилотом на космическом корабле "Восход-2". Во время этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут и 9 секунд.

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Телевизионное изображение парящего на фоне Земли Алексея Леонова транслировалось по всем телеканалам. "Внимание! Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космос!". Леонов находился в условиях космического пространства 23 мин 41 сек., а поза шлюзом в открытом космосе - 12 мин 9 сек. В это время он удалялся от корабля на расстояние до 5,35 м. Через сутки, на 18-м витке, корабль приземлился в Пермской области. Первый выход в открытый космос советские космонавты провели на 2,5 месяца раньше американцев.

Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить человека на Луну до 2028 года.

Украинские Национальные Новости

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