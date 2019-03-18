Півстоліття тому відбувся перший вихід у відкритий космос
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Перший вихід у відкритий космос здійснив радянський космонавт Олексій Архипович Леонов 18 березня 1965 року з космічного корабля "Восход-2". Про це повідомляє УНН.
18–19 березня 1965 року разом з Павлом Беляєвим здійснив політ у космос другим пілотом на космічному кораблі “Восход-2”. Під час цього польоту Леонов здійснив перший в історії космонавтики вихід у відкритий космос тривалістю 12 хвилин і 9 секунд.
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Телевізійне зображення ширяючого на тлі Землі Олексія Леонова транслювалося по всіх телеканалах. “Увага! Людина вийшла в космічний простір! Людина вийшла в космос!”. Леонов знаходився в умовах космічного простору 23 хв. 41 сек., а поза шлюзу у відкритому космосі — 12 хв 9 сек. В цей час він віддалявся від корабля на відстань до 5,35 м. Через добу, на 18-му витку, корабель приземлився в Пермській області. Перший вихід у відкритий космос радянські космонавти провели на 2,5 місяці раніше американців.
Нагадаємо, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має намір висадити людину на Місяць до 2028 року.