НАСА: першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка, заявив директор НАСА Джим Брайденстайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Керівник НАСА не конкретизував імена, але дав зрозуміти, що жіноча команда астронавтів буде в пріоритеті.
Також фактично він підтвердив, що агентство розглядає варіант послати жінок і на Місяць в 2028 році.
В кінці березня планується вихід у відкритий космос першої повністю жіночої команди астронавтів в особі Енн Макклейн і Христини Кох. Вони мають пробути в космосі 7 годин.
Перші жінки-астронавти в НАСА з'явилися в 1978 році. Зараз число жінок серед пілотів агентства складає 34%.
Нагадаємо, Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) має намір висадити людину на Місяць до 2028 року.