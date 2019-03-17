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НАСА: першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка, заявив директор НАСА Джим Брайденстайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

НАСА: першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка

Керівник НАСА не конкретизував імена, але дав зрозуміти, що жіноча команда астронавтів буде в пріоритеті.

Також фактично він підтвердив, що агентство розглядає варіант послати жінок і на Місяць в 2028 році.

В кінці березня планується вихід у відкритий космос першої повністю жіночої команди астронавтів в особі Енн Макклейн і Христини Кох. Вони мають пробути в космосі 7 годин.

Перші жінки-астронавти в НАСА з'явилися в 1978 році. Зараз число жінок серед пілотів агентства складає 34%.

Нагадаємо, Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) має намір висадити людину на Місяць до 2028 року.

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