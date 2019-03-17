НАСА: первым человеком на Марсе вероятнее всего окажется женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Первым человеком на Марсе вероятнее всего окажется женщина, заявил директор НАСА Джим Брайденстайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Руководитель НАСА не конкретизировал имена, но дал понять, что женская команда астронавтов будет в приоритете.
Также фактически он подтвердил, что агентство рассматривает вариант послать женщин и на Луну в 2028 году.
В конце марта планируется выход в открытый космос первой полностью женской команды астронавтов в лице Энн МакКлейн и Кристины Кох. Им предстоит пробыть в космосе 7 часов.
Первые женщины-астронавты в НАСА появились в 1978 году. Сейчас число женщин среди пилотов агентства составляет 34%.
Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить человека на Луну до 2028 года.