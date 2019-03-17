НАСА: первым человеком на Марсе вероятнее всего окажется женщина

Руководитель НАСА не конкретизировал имена, но дал понять, что женская команда астронавтов будет в приоритете.

Также фактически он подтвердил, что агентство рассматривает вариант послать женщин и на Луну в 2028 году.

В конце марта планируется выход в открытый космос первой полностью женской команды астронавтов в лице Энн МакКлейн и Кристины Кох. Им предстоит пробыть в космосе 7 часов.

Первые женщины-астронавты в НАСА появились в 1978 году. Сейчас число женщин среди пилотов агентства составляет 34%.

Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить человека на Луну до 2028 года.