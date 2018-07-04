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"Северный поток-2" нивелирует все усилия Европы по энергобезопасности - премьер Польши

"Северный поток-2" нивелирует все усилия Европы по энергобезопасности - премьер Польши

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Европейскому союзу не нужен газопровод "Северный поток-2", который дает России сильное орудие влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Моравецький отметил, что одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация, которая, - как добавил политик, - требует сочетания конкуретнной способности с геополитическим реализмом.

"Путь, избранный Европейским Союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда, возможно - и к нольуглеродной, это бесспорно, правильнйы путь. Это путь чистой окружающей среды и лучшего состояния здоровья наших граждан. В Польше мы очень хорошо понимаем, насколько важны эти вызовы, поэтому в этом году мы начали решительную борьбу со смогом и внедряем пакет решений, которые должны гарантировать улучшения состояния нашего воздуха", - отметил Матеуш Моравецький.

Как убеждал Матеуш Моравецький в Европейском парламенте, "все наши усилия в Центральной Европе может перечеркнуть "Северный поток-2", который, следует четко это сказать, является не экономическим проектом, а политическим проектом".

По мнению польского премьера, "Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2", который только увеличит риск дестабилизации Центральной Европы и даст России сильные орудия давления не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику".

Как сообщал УНН, немецкая экологическая организация подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2".

Если газовая директива Европейского Союза будет распространена на "Северный Поток-2", то он станет экономически не  выгодным для строительства. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.

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