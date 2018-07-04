“Північний потік-2” нівелює усі зусилля Європи з енергобезпеки — прем'єр Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Європейському союзу не потрібен газопровід "Північний потік-2", котрий дає Росії сильне знаряддя впливу не тільки на європейську економіку, але й на європейську політику. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час дебатів у Європейському парламенті в Страсбургу, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Моравєцький наголосив на тому, що одною зі стратегічних цілей Євросоюзу є енергетична трансформація, котра, - як додав політик, - вимагає поєднання конкурентоздатності з геополітичним реалізмом.
"Шлях, обраний Європейським Союзом, який веде до низьковуглецевої економіки, а колись, можливо – і до нульвуглецевої, це безперечно, правильнйи шлях. Це шлях чистого довкілля і кращого стану здоров’я наших громадян. У Польщі ми дуже добре розуміємо, наскільки важливі ці виклики, тому цьогоріч ми почали рішучу боротьбу зі смогом і впроваджуємо пакет вирішень, які повинні гарантувати поліпшення стану нашого повітря", - наголосив Матеуш Моравєцький.
Як переконував Матеуш Моравєцький у Європейському парламенті, "усі наші зусилля в Центральній Європі може перекреслити "Північний потік-2", котрий, слід чітко це сказати, є не економічним проектом, а політичним проектом".
На переконання польського прем’єра, "Європейському Союзу не потрібен "Пінічний потік-2", котрий тільки збільшить ризик дестабілізації Центральної Європи і дасть Росії сильні знаряддя тиску не тільки на європейську економіку, але й на європейську політику".
Як повідомляв УНН, німецька екологічна організація подала конституційну скаргу про негайне замороження будівництва німецького відрізка газопроводу "Північний потік-2".
Якщо газова директива Європейського Союзу буде розповсюджена на "Північний Потік-2", то він стане економічно не вигідним для будівництва. Про це сказала Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Збудувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій проти нього. Про це розповів менеджер проекту Пол Коркоран.