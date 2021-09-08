Северная Македония изменила правила въезда на территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Северной Македонии действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию республики. Об этом сообщает УНН по данным МИД.
Детали
Для въезда в Северную Македонию понадобится один из следующих документов:
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- сертификат о полной вакцинации от СOVID-19;
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- сертификат о выздоровлении от коронавируса в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;
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- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии;
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- отрицательный тест на антиген, сделанный за 48 часов до въезда на территорию республики.
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Все эти документы не нужны для несовершеннолетних людей.
Напомним
С 6 сентября в Албании действуют новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию страны.