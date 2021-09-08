Північна Македонія змінила правила в'їзду на територію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Північній Македонії діють нові вимоги для людей, які в’їжджатимуть на територію республіки. Про це повідомляє УНН за даними МЗС.
Деталі
Для в’їзду в Північну Македонію знадобиться один із таких документів:
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- сертифікат про повну вакцинацію проти СOVID-19;
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- сертифікат про одужання від коронавірусу протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання;
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- негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в’їзду на територію Північної Македонії;
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- негативний тест на антиген, зроблений за 48 годин до в’їзду на територію республіки.
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Усі ці документи не потрібні для неповнолітніх людей.
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Із 6 вересня в Албанії діють нові вимоги для людей, які в’їжджатимуть на територію країни.