Албанія у вересні посилить умови в'їзду на територію

Деталі

Для в’їзду в Албанію знадобиться один із таких документів:



паспорт повної вакцинації проти коронавірусу (останнє щеплення має бути зроблено не пізніше ніж за 2 тижні до дати в’їзду);



негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до в’їзду;



негативний тест на антиген COVID-19, зроблений за 48 годин до в’їзду;



довідка про одужання від коронавірусу протягом останніх 6 місяців.



Нагадаємо

Нещодавно влада Чорногорії через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилила умови в’їзду для туристів.