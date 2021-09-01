Албанія у вересні посилить умови в'їзду на територію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Із 6 вересня в Албанії діятимуть нові вимоги для людей, які в’їжджатимуть на територію країни. Про це повідомило МЗС, інформує УНН.
Деталі
Для в’їзду в Албанію знадобиться один із таких документів:
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- паспорт повної вакцинації проти коронавірусу (останнє щеплення має бути зроблено не пізніше ніж за 2 тижні до дати в’їзду);
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- негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до в’їзду;
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- негативний тест на антиген COVID-19, зроблений за 48 годин до в’їзду;
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- довідка про одужання від коронавірусу протягом останніх 6 місяців.
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Нагадаємо
Нещодавно влада Чорногорії через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилила умови в’їзду для туристів.