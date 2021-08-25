Чорногорія змінила правила в'їзду для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Влада Чорногорії, через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилила умови в’їзду для іноземців та громадян країни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, з 24 серпня в’їзд до Чорногорії буде дозволений громадянам країни та іноземцям лише за наявності одного з наступних чотирьох документів:
1. Підтвердження, що особа була повністю вакцинована або була вакцинована першою дозою вакцини проти COVID19. Вимог щодо самої вакцини, або дати проведення повної або першої дози вакцинації, Чорногорія не ставить.
2. Негативний ПЦР-тест не старше 72 годин;
3. Доказ того, що людина перехворіла на COVID19 (минуло не менше 14 днів і не більше 180 днів після позитивного ПЦР-тесту або швидкого тесту на антиген);
4. Негативний швидкий тест на антиген не старше 48 годин.
Дітям до 5 років тести не потрібні.
Нагадаємо
Через погіршення епідеміологічної ситуації в Чорногорії робота нічних клубів та дискотек, як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, була заборонена до 2 серпня. З 2 серпня ці розважальні заклади знову працюють, але лише для тих, хто був щеплений принаймні першою дозою вакцини, має негативний тест ПЛР або доказ того, що хворів на коронавірус в останні 180 днів.