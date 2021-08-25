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Черногория изменила правила въезда для туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Власти Черногории, из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса ужесточили условия въезда для иностранцев и граждан страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, с 24 августа въезд в Черногорию будет разрешен гражданам страны и иностранцам только при наличии одного из следующих четырех документов:

1. Подтверждение, что лицо было полностью вакцинированно или было вакцинированно первой дозой вакцины против COVID19. Требований по самой вакцины, или дате проведения полной или первой дозы вакцинации, Черногория не ставит.
2. Негативный ПЦР-тест не старше 72 часов;
3. Доказательство того, что человек переболел COVID19 (прошло не менее 14 дней и не более 180 дней после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген)
4. Негативный быстрый тест на антиген не старше 48 часов.

Детям до 5 лет тесты не нужны.

Напомним

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Черногории работа ночных клубов и дискотек, как на открытом воздухе, так и в помещении, была запрещена до 2 августа. Со 2 августа эти развлекательные заведения снова работают, но только для тех, кто был привит по крайней мере первой дозой вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или доказательство того, что болел коронавирусом в последние 180 дней.

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