Албания в сентябре ужесточит условия въезда на территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С 6 сентября в Албании будут действовать новые требования для людей, которые будут въезжать на территорию страны. Об этом сообщило МИД, передает УНН.
Детали
Для въезда в Албанию понадобится один из следующих документов:
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- паспорт полной вакцинации против коронавируса (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за 2 недели до даты въезда)
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- отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до въезда;
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- отрицательный тест на антиген COVID-19, сделанный за 48 часов до въезда;
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- справка о выздоровлении от коронавируса в течение последних 6 месяцев.
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Напомним
Недавно власть Черногории из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилила условия въезда для туристов.