Северная Корея отказалась от поставок вакцины Sinovac против COVID-19 - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Северная Корея отказалась от поставок трех миллионов доз вакцины против COVID-19, разработанной китайским производителем Sinovac Biotech Ltd., указав, что их следует отправить в более пострадавшие от COVID-19 страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Вакцина была предложена в последние недели в рамках инициативы Covax, программы, финансируемой в основном правительствами западных стран, чтобы помочь странам с низкими доходами получить вакцины против COVID-19.
Министерство здравоохранения Северной Кореи отклонило поставку, сославшись на ограниченные глобальные поставки вакцин против COVID-19 и продолжающийся всплеск коронавируса в других странах, по словам представителя UNICEF.
“Министерство здравоохранения КНДР сообщило, что 2,97 миллиона доз, предлагаемых КНДР COVAX, могут быть переведены в сильно пострадавшие страны ввиду ограниченного глобального предложения вакцин против COVID-19 и периодический всплеск в некоторых странах”, — сообщили в UNICEF.
Дополнение
КНДР в прошлом месяце было предложено 2,97 миллиона доз Sinovac через COVAX и еще 1,9 миллиона инъекций AstraZeneca в июле.
Между тем, известный южнокорейский аналитический центр заявил, что Северная Корея стремится получить вакцины, отличные от Sinovac или AstraZeneca. В частности, по данным Института стратегии национальной безопасности, которым руководит Сеульская разведывательная служба, Пхеньян неохотно принимает китайскую вакцину.
Северная Корея, публично не подтвердившая наличие случаев COVID-19, неоднократно отклоняла предложение Южной Кореи совместно работать над ответом на COVID-19. Пхеньян также рискует разорвать связи с внешним миром, поскольку недавно стало известно о возобновлении эксплуатации ядерного реактора для расширения ядерного арсенала страны.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое подробно описало последнюю деятельность в своем годовом отчете на прошлой неделе, заявило, что Северная Корея, похоже, повторно активировала свой ядерный комплекс в Йонбене, в котором находятся по крайней мере три реактора, способны производить оружейный плутоний.