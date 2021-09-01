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Актуальное
Северная Корея отказалась от поставок вакцины Sinovac против COVID-19 - WSJ

Северная Корея отказалась от поставок вакцины Sinovac против COVID-19 - WSJ

Киев  •  УНН

 • 24002 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Северная Корея отказалась от поставок трех миллионов доз вакцины против COVID-19, разработанной китайским производителем Sinovac Biotech Ltd., указав, что их следует отправить в более пострадавшие от COVID-19 страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Вакцина была предложена в последние недели в рамках инициативы Covax, программы, финансируемой в основном правительствами западных стран, чтобы помочь странам с низкими доходами получить вакцины против COVID-19.

Министерство здравоохранения Северной Кореи отклонило поставку, сославшись на ограниченные глобальные поставки вакцин против COVID-19 и продолжающийся всплеск коронавируса в других странах, по словам представителя UNICEF.

“Министерство здравоохранения КНДР сообщило, что 2,97 миллиона доз, предлагаемых КНДР COVAX, могут быть переведены в сильно пострадавшие страны ввиду ограниченного глобального предложения вакцин против COVID-19 и периодический всплеск в некоторых странах”, — сообщили в UNICEF.

Дополнение

КНДР в прошлом месяце было предложено 2,97 миллиона доз Sinovac через COVAX и еще 1,9 миллиона инъекций AstraZeneca в июле.

Между тем, известный южнокорейский аналитический центр заявил, что Северная Корея стремится получить вакцины, отличные от Sinovac или AstraZeneca. В частности, по данным Института стратегии национальной безопасности, которым руководит Сеульская разведывательная служба, Пхеньян неохотно принимает китайскую вакцину.

Северная Корея, публично не подтвердившая наличие случаев COVID-19, неоднократно отклоняла предложение Южной Кореи совместно работать над ответом на COVID-19. Пхеньян также рискует разорвать связи с внешним миром, поскольку недавно стало известно о возобновлении эксплуатации ядерного реактора для расширения ядерного арсенала страны.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое подробно описало последнюю деятельность в своем годовом отчете на прошлой неделе, заявило, что Северная Корея, похоже, повторно активировала свой ядерный комплекс в Йонбене, в котором находятся по крайней мере три реактора, способны производить оружейный плутоний.

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