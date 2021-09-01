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Північна Корея відмовилась від поставок вакцини Sinovac проти COVID-19 - WSJ

Північна Корея відмовилась від поставок вакцини Sinovac проти COVID-19 - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Північна Корея відмовилась від поставок трьох мільйонів доз вакцини проти Covid-19, розробленої китайським виробником Sinovac Biotech Ltd., вказавши, що їх слід відправити в більш постраждалі від Covid-19 країни. Про це інформує УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Вакцина була запропонована в останні тижні в рамках ініціативи Covax, програми, що фінансується в основному урядами західних країн, щоб допомогти країнам з низькими доходами отримати вакцини проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я Північної Кореї відхилило поставку, пославшись на обмежені глобальні поставки вакцин проти COVID-19 і триваючий сплеск коронавірусу в інших країнах, за словами представника UNICEF.

“Міністерство охорони здоров’я КНДР повідомило, що 2,97 мільйона доз, пропонованих КНДР COVAX, можуть бути переведені в сильно постраждалі країни зважаючи на обмежену глобальну пропозицію вакцин проти COVID-19 і періодичний сплеск в деяких країнах”, — повідомили в UNICEF.

Доповнення

КНДР в минулому місяці було запропоновано 2,97 мільйона доз Sinovac через COVAX і ще 1,9 мільйона ін’єкцій AstraZeneca в липні.

Тим часом, відомий південнокорейський аналітичний центр заявив, що Північна Корея прагне отримати вакцини, відмінні від Sinovac або AstraZeneca. Зокрема, за даними Інституту стратегії національної безпеки, яким керує Сеульска розвідувальна служба, Пхеньян неохоче приймає китайську вакцину.

Північна Корея, яка публічно не підтвердила наявність випадків COVID-19, неодноразово відхиляла пропозицію Південної Кореї спільно працювати над відповіддю на COVID-19. Пхеньян також ризикує розірвати зв’язки з зовнішнім світом, оскільки недавно стало відомо про відновлення експлуатації ядерного реактора для розширення ядерного арсеналу країни.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке докладно описало останню діяльність в своєму річному звіті минулого тижня, заявило, що Північна Корея, схоже, повторно активувала свій ядерний комплекс в Йонбені, в якому знаходяться принаймні три реактора, здатні виробляти збройовий плутоній.

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