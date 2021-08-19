Програма COVAX пропонує Північній Кореї майже 3 мільйони доз вакцини Sinovac проти COVID-19

Деталі

Північна Корея також може отримати 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca, але доставка відкладалася на кілька місяців через відсутність у країни “технічної готовності” і “глобальної нестачі поставок”, за даними глобального альянсу вакцин Gavi.

“Нова можливість фінансування для всіх учасників AMC (Advance Market Commitment), які мають право на COVAX, для підтримки доставки вакцини пропонується Північній Кореї, — заявив Сальвадор, додавши, що було виділено 2,97 мільйонів доз Sinovac. — Якщо країна виявить цікавість, ВООЗ і ЮНІСЕФ почнуть працювати над пропозицією Gavi”.

Пізніше, офіційний представник Gavi також підтвердив виділення вакцини Sinovac і повідомив NK News, що організація “в даний час веде діалог з Північною Кореєю, щоб активізувати підтримку”.

Північна Корея висловила зацікавленість в приєднанні до програми поширення вакцини COVAX AMC для країн з низькими доходами в грудні 2020 року.

За словами Сальвадора, з тих пір ВООЗ допомагає органам охорони здоров’я Північної Кореї відповідати “технічним вимогам для отримання права на отримання вакцини проти COVID-19 з допомогою COVAX”.

Північна Корея “вже розробила національний план впровадження вакцини і план технічної допомоги для впровадження вакцини”, — додав він.

Доповнення

До слова, в Північній Кореї не зареєстровано офіційно підтверджених випадків COVID-19.

За даними ВООЗ, в період з 30 липня по 5 серпня в країні було проведено 693 тесту на коронавірус, всі вони виявилися негативними.

На початку 2020 року Пхеньян ввів жорсткі заходи для запобігання проникнення інфекції в країну, повністю закривши зовнішні кордони.