Программа COVAX предлагает Северной Корее почти 3 миллиона доз вакцины Sinovac против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Программа COVAX предлагает предоставить Северной Корее около 3 миллионов доз вакцины Sinovac против COVID-19, сообщил NK News представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эдвин Сальвадор, информирует УНН.
Детали
Северная Корея также может получить 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но доставка откладывалась на несколько месяцев из-за отсутствия у страны “технической готовности” и “глобальной нехватки поставок”, по данным глобального альянса вакцин Gavi.
“Новая возможность финансирования для всех участников AMC (Advance Market Commitment), имеющих право на COVAX, для поддержки доставки вакцины предлагается Северной Кореи, — заявил Сальвадор, добавив, что было выделено 2,97 млн доз Sinovac. — Если страна проявит интерес, ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут работать над предложением Gavi”.
Позже официальный представитель Gavi также подтвердил выделение вакцины Sinovac и сообщил NK News, что организация “в настоящее время ведет диалог с Северной Кореей, чтобы активизировать поддержку”.
Северная Корея выразила заинтересованность в присоединении к программе распространения вакцины COVAX AMC для стран с низкими доходами в декабре 2020 года.
По словам Сальвадора, с тех пор ВОЗ помогает органам здравоохранения Северной Кореи отвечать “техническим требованиям для получения права на получение вакцины против COVID-19 с помощью COVAX”.
Северная Корея “уже разработала национальный план внедрения вакцины и план технической помощи для внедрения вакцины”, — добавил он.
Дополнение
К слову, в Северной Кореи не зарегистрировано официально подтвержденных случаев COVID-19.
По данным ВОЗ, в период с 30 июля по 5 августа в стране было проведено 693 теста на коронавирус, все они оказались отрицательными.
В начале 2020 года Пхеньян ввел жесткие меры для предотвращения проникновения инфекции в страну, полностью закрыв внешние границы.