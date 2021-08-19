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Актуальное
Программа COVAX предлагает Северной Корее почти 3 миллиона доз вакцины Sinovac против COVID-19

Программа COVAX предлагает Северной Корее почти 3 миллиона доз вакцины Sinovac против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14806 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Программа COVAX предлагает предоставить Северной Корее около 3 миллионов доз вакцины Sinovac против COVID-19, сообщил NK News представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эдвин Сальвадор, информирует УНН.

Детали

Северная Корея также может получить 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но доставка откладывалась на несколько месяцев из-за отсутствия у страны “технической готовности” и “глобальной нехватки поставок”, по данным глобального альянса вакцин Gavi.

“Новая возможность финансирования для всех участников AMC (Advance Market Commitment), имеющих право на COVAX, для поддержки доставки вакцины предлагается Северной Кореи, — заявил Сальвадор, добавив, что было выделено 2,97 млн доз Sinovac. — Если страна проявит интерес, ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут работать над предложением Gavi”.

Позже официальный представитель Gavi также подтвердил выделение вакцины Sinovac и сообщил NK News, что организация “в настоящее время ведет диалог с Северной Кореей, чтобы активизировать поддержку”.

Северная Корея выразила заинтересованность в присоединении к программе распространения вакцины COVAX AMC для стран с низкими доходами в декабре 2020 года.

По словам Сальвадора, с тех пор ВОЗ помогает органам здравоохранения Северной Кореи отвечать “техническим требованиям для получения права на получение вакцины против COVID-19 с помощью COVAX”.

Северная Корея “уже разработала национальный план внедрения вакцины и план технической помощи для внедрения вакцины”, — добавил он.

Дополнение

К слову, в Северной Кореи не зарегистрировано официально подтвержденных случаев COVID-19.

По данным ВОЗ, в период с 30 июля по 5 августа в стране было проведено 693 теста на коронавирус, все они оказались отрицательными.

В начале 2020 года Пхеньян ввел жесткие меры для предотвращения проникновения инфекции в страну, полностью закрыв внешние границы.

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