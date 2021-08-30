Північна Корея могла перезапустити ядерний реактор - МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Північну Корею підозрюють у перезапуску ядерного реактора, який, як вважають, виробляв плутоній для ядерної зброї, йдеться у щорічній доповіді атомної служби ООН. Про це інформує Reuters, пише УНН.
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Міжнародне агентство з атомної енергії не має доступу до Північної Кореї з тих пір, як Пхеньян вигнав своїх інспекторів у 2009 році. Після цього країна продовжила свою програму ядерної зброї та незабаром відновила ядерні випробування. Останнє ядерне випробування відбулося в 2017 році.
Зараз МАГАТЕ моніторить Північну Корею здалеку, в основному за допомогою супутникових знімків.
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“Не було жодних ознак роботи реактора з початку грудня 2018 року до початку липня 2021 року. Однак з початку липня 2021 року існують ознаки, включаючи скидання охолоджуючої води, що відповідає роботі реактора”, — йдеться у доповіді МАГАТЕ щодо 5-мегаватного реактора в Йонбйоні, ядерному комплексі, що лежить в основі ядерної програми Північної Кореї.
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