Угода про ядерний моніторинг між Іраном і МАГАТЕ закінчилася
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що тримісячна угода про моніторинг між Тегераном та ядерним наглядовим органом ООН закінчилася з 22 травня. Про це пише УНН з посиланням на іранське агентство Fars.
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“З 22 травня і після закінчення тримісячної угоди агентство не матиме доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних установок, узгоджених відповідно до угоди”, — заявив Мохаммад Бакер Калібаф.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на цьому тижні заявило, що веде переговори з Тегераном про те, як продовжувати моніторингову угоду.
Доповнення
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Тегеран почав збагачувати уран до рівня 60% на ядерному об'єкті в місті Натанзі. У Білому домі заявили, що санкції проти Ірану можуть бути зняті, якщо країна дотримається умов ядерної угоди.