Соглашение о ядерном мониторинге между Ираном и МАГАТЭ закончилось
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что трехмесячное соглашение о мониторинге между Тегераном и ядерным надзорным органом ООН закончилось с 22 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на иранское агентство Fars.
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“С 22 мая и по окончании трехмесячного соглашения агентство не будет доступа к данным, собранных камерами внутри ядерных установок, согласованных в соответствии с соглашением”, — заявил Мохаммад Бакер Калибаф.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе заявило, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продолжать мониторинговую соглашение.
Дополнение
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило , что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в городе Натанзе. В Белом доме заявили, что санкции против Ирана могут быть сняты , если страна будет придерживаться условий ядерной сделки.