Соглашение о ядерном мониторинге между Ираном и МАГАТЭ закончилось

Цитата

“С 22 мая и по окончании трехмесячного соглашения агентство не будет доступа к данным, собранных камерами внутри ядерных установок, согласованных в соответствии с соглашением”, — заявил Мохаммад Бакер Калибаф.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе заявило, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продолжать мониторинговую соглашение.

Дополнение

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило , что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в городе Натанзе. В Белом доме заявили, что санкции против Ирана могут быть сняты , если страна будет придерживаться условий ядерной сделки.