У США заявили, що знімуть санкції з Ірану при дотриманні умов ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Білому домі заявили, що санкції проти Ірану можуть бути зняті, якщо країна дотримається умов ядерної угоди. Про це пише УНН.
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Санкції з Ірану можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо країна повернеться у відповідність з ядерною угодою 2015 року.
У переговорах між світовими державами та Іраном було досягнуто певного прогресу, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, і це хороший знак того, що переговори тривають.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден продовжив на рік дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році.
Іран збільшив обсяг запасів всупереч своїх зобов'язань згідно з ядерною угодою Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це з посиланням на конфіденційну доповідь, призначену для держав - учасників Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Іран знову висунув вимогу до Сполучених Штатів Америки, щоб вони першими повернулися до виконання багатосторонньої ядерної угоди 2015 року.
Іран відхилив пропозицію Європейського Союзу організувати прямі ядерні переговори з США, що може спричинити напружені стосунки між Тегераном та західними столицями.