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В США заявили, что снимут санкции с Ирана при соблюдении условий ядерной сделки

В США заявили, что снимут санкции с Ирана при соблюдении условий ядерной сделки

Киев  •  УНН

 • 20321 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Белом доме заявили, что санкции против Ирана могут быть сняты, если страна будет придерживаться условий ядерной сделки. Об этом пишет УНН.

Детали

Санкции из Ирана могут быть сняты только в том случае, если страна вернется в соответствие с ядерным соглашением 2015 года.

В переговорах между мировыми державами и Ираном было достигнут определенный прогресс, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, и это хороший знак того, что переговоры продолжаются.

Напомним

Президент США Джо Байден продолжил на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году.

Иран увеличил объем запасов вопреки своих обязательств по ядерной соглашением Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом со ссылкой на конфиденциальный доклад, предназначенную для государств - участников Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран вновь потребовал от Соединенных Штатов Америки , чтобы они первыми вернулись к исполнению многосторонней ядерной сделки 2015 года.

Иран отклонил предложение Европейского Союза организовать прямые ядерные переговоры с США, что может повлечь напряженные отношения между Тегераном и западными столицами.

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