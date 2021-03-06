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Джо Байден продовжив санкції проти Ірану

Джо Байден продовжив санкції проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент США Джо Байден продовжив на рік дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Деталі

Президент Джо Байден вважає, що дії і політика уряду Ірану, включаючи розповсюдження і розробку ракет та інших можливостей асиметричного та звичайного озброєння, мережу та кампанію регіональної агресії, підтримку терористичних угруповань, продовжують представляти незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

Зокрема, Байден зазначає поширення і розробку Іраном озброєнь, його “кампанію регіональної агресії”, підтримку терористичних груп, а також “зловмисні дії” Корпусу вартових ісламської революції.

“З цих причин національна надзвичайна ситуація, оголошена 15 березня 1995 р., повинна діяти і після 15 березня 2021 р”, — заявив Байден і продовжив санкції ще на рік.

Нагадаємо

Сполучені Штати не планують нічого додатково робити щодо Ірану, у тому числі послаблювати режим санкцій, до початку переговорів з Тегераном і учасниками, які беруть участь в іранській ядерній угоді 2015 року.

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