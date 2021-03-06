Джо Байден продлил санкции против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Детали
Президент Джо Байден считает, что действия и политика правительства Ирана, включая распространение и разработку ракет и других возможностей асимметричного и обычного вооружения, сеть и кампанию региональной агрессии, поддержку террористических группировок, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
В частности, Байден отмечает распространение и разработку Ираном вооружений, его “кампанию региональной агрессии”, поддержку террористических групп, а также “злонамеренные действия” Корпуса стражей исламской революции.
“По этим причинам национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 15 марта 1995, должна действовать и после 15 марта 2021 г.”, — заявил Байден и продлил санкции еще на год.
Напомним
Соединенные Штаты не планируют ослаблять режим санкций, до начала переговоров с Тегераном и участниками, которые принимают участие в иранской ядерной сделке 2015 года.
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