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МАГАТЕ підтвердило, що Іран почав збагачувати уран до 60%

МАГАТЕ підтвердило, що Іран почав збагачувати уран до 60%

Київ • УНН

 • 16157 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в суботу підтвердило, що Тегеран почав збагачувати уран до рівня 60% на ядерному об'єкті в місті Натанзі. Про це з посиланням на заяву організації повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Цитата

“Агентство сьогодні підтвердило, що Іран почав виробництво UF6 (гексафторид урану), збагаченого до рівня 60% (ізотопу) U-235, завантажуючи UF6, збагачений до 5% U-235, одночасно в два каскади центрифуг IR-4 і IR-6 на експериментальному підприємстві зі збагачення ядерного палива в Натанзі”, — повідомили в МАГАТЕ.

Деталі

При цьому, у конфіденційному звіті організації, що є в розпорядженні Reuters, уточнюється, що “рівень збагачення UF6, виробленого на ... об’єкті, становив 55,3% U-235, як заявив агентству Іран”. Співробітники МАГАТЕ вивчать зразок збагаченого урану з підприємства в Натанзі, щоб перевірити, чи відповідають ці відомості дійсності.

Що передувало

У п’ятницю віце-президент Ірану, керівник Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що влада країни в ніч на п’ятницю зробили 9 г збагаченого до 60% урану.

За словами іранського президента Хасана Роухані, цей захід прийнятий у відповідь на диверсію Ізраїлю на ядерному об’єкті Натанзі, досконалу 11 квітня. Він зазначив, що збагачення буде здійснюватися в мирних цілях і під наглядом МАГАТЕ.

Контекст

Підписаний в 2015 році “шісткою” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іраном Спільний всеосяжний план дій, який передбачає зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, як гарант неотримання Тегераном ядерної зброї, що не проіснував і трьох років.

У травні 2018 року США оголосили про односторонній вихід з неї і відновленні жорстких санкцій проти Тегерана.

Іран в 2019 році — рівно через рік після виходу США з угоди — заявив про поетапне скорочення своїх зобов’язань в рамках угоди, відмовившись від обмежень в ядерних дослідженнях, центрифугах, рівні збагачення урану.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма носить мирний характер, хоча Захід і МАГАТЕ заявляють, що Тегеран мав організовану військову ядерну програму до кінця 2003 року. Щорічний звіт американської розвідки, опублікований у вівторок, підтвердив давню американську оцінку, згідно з якою Іран в даний час не намагається будувати ядерну бомбу.

Раніше Іран заявляв, що може використовувати уран із збагаченням до 60% для кораблів з ядерними двигунами. Однак в даний час в складі військово-морського флоту Ісламської Республіки немає таких кораблів.

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