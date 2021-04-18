МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал обогащать уран до 60%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу подтвердило, что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в городе Натанзе. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщило агентство Reuters, передает УНН.
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"Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 (гексафторид урана), обогащенного до уровня 60% (изотопа) U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе", - сообщили в МАГАТЭ.
Детали
При этом в конфиденциальном отчете организации, в распоряжении Reuters, уточняется, что "уровень обогащения UF6, произведенного на ... объекте, составил 55,3% U-235, как заявил агентству Иран". Сотрудники МАГАТЭ изучат образец обогащенного урана с предприятия в Натанзе, чтобы проверить, соответствуют ли эти сведения действительности.
Что предшествовало
В пятницу вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что власти страны в ночь на пятницу сделали 9 г обогащенного до 60% урана.
По словам иранского президента Хасана Роухани, эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте Натанзе, совершенную 11 апреля. Он отметил, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под наблюдением МАГАТЭ.
Контекст
Подписанный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Общий всеобъемлющий план действий, предусматривающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет.
В мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из договора - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Иран настаивает на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя Запад и МАГАТЭ заявляет, что Тегеран должен организованную военную ядерную программу до конца 2003 года. Ежегодный отчет американской разведки, опубликованный во вторник, подтвердил давнюю американскую оценку, согласно которой Иран в настоящее время не пытается строить ядерную бомбу.
Ранее Иран заявлял, что может использовать уран с обогащением до 60% для кораблей с ядерными двигателями. Однако в настоящее время в составе военно-морского флота Исламской Республики нет таких кораблей.