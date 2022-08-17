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Северная Корея произвела запуск двух крылатых ракет, впервые за месяц

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство обороны Сеула заявило, что в среду Северная Корея запустила две крылатые ракеты, завершив месячное "затишье" в рекордной серии испытаний оружия Пхеньяном в этом году, передает УНН.

Северная Корея произвела запуск двух крылатых ракет, впервые за месяц

Цитата

"Сегодня утром мы обнаружили, что Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Западного моря из Инчхона, провинция Южный Пхёнан", – сообщил агентству AFP представитель министерства.

"Военные власти США и Южной Кореи анализируют подробные характеристики, такие как дальность полета".

Детали

Северная Корея не запускала крылатых ракет, не запрещенных в отношении страны санкциями ООН, с января, сообщает информационное агентство Yonhap.

В последний раз Пхеньян проводил испытание оружия 10 июля, когда они произвели выстрелы из реактивных систем залпового огня.

С января Северная Корея провела испытания с нарушением санкций, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты в полную дальность впервые с 2017 года.

Официальные лица Вашингтона и Сеула также предупредили, что изолированный режим готовится провести седьмое ядерное испытание.

Добавим

Ранее на этой неделе южнокорейские и американские военные начали предварительные учения перед началом своих ежегодных совместных учений "Щит свободы" (UFS).

Обучение злят Пхеньян, который рассматривает их как репетицию вторжения.

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