Північна Корея провела запуск двох крилатих ракет, вперше за місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство оборони Сеула заявило, що в середу Північна Корея запустила дві крилаті ракети, поклавши край місячному "затишшю" в рекордній серії випробувань зброї Пхеньяном цього року, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні вранці ми виявили, що Північна Корея запустила дві крилаті ракети у бік Західного моря з Інчхона, провінція Південний Пхенан", - повідомив агенству AFP представник міністерства.
"Військова влада США та Південної Кореї аналізує докладні характеристики, такі як дальність польоту".
Деталі
Північна Корея не запускала крилатих ракет, які не заборонені щодо країни санкціями ООН, з січня, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
Востаннє Пхеньян проводив випробування зброї 10 липня, коли вони зробили постріли з реактивних систем залпового вогню.
З січня Північна Корея провела випробування з порушенням санкцій, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети на повну дальність вперше з 2017 року.
Офіційні особи Вашингтона та Сеула також попередили, що ізольований режим готується провести сьоме ядерне випробування.
Додамо
Раніше цього тижня південнокорейські та американські військові розпочали попередні навчання перед початком своїх щорічних спільних навчань "Щит свободи" (UFS).
Навчання розлючують Пхеньян, який розглядає їх як репетицію вторгнення.