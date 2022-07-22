Северная Корея может провести ядерное испытание в течение месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Южной Кореи в пятницу заявил, что Северная Корея готова провести ядерные испытания в любое время, сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отвечал на вопросы репортера по оценке Министерства обороны США о том, что Север завершил подготовку к проведению ядерных испытаний уже в течение месяца, сообщило информационное агентство Yonhap.
«Мы считаем, что не только в конце этого месяца, но и с момента моей инаугурации он полностью готов и способен делать это, когда решит», — сказал Юн журналистам.
Контекст
Напряженность на полуострове усилилась в 2020 году, когда Северная Корея атаковала и взорвала межкорейский офис связи вдоль границы. Сеул предупредил об жестком ответе, если Пхеньян «еще больше усугубит ситуацию».
Однако напряженность на Корейском полуострове еще больше возросла в 2021 году, когда и Сеул, и Пхеньян усилили обучение, чтобы продемонстрировать военную мощь.
В прошлом месяце США, Южная Корея и Япония объявили о планах по укреплению связей в области безопасности и договорились совместно противостоять угрозам со стороны Северной Кореи, если Пхеньян проведет еще одно ядерное испытание.
США и Южная Корея направили Северной Корее несколько предложений по диалогу, чтобы ослабить текущую напряженность на Корейском полуострове, но Северная Корея не ответила на них.
Добавим
27 мая Китай и россия наложили вето на новые санкции Совета Безопасности ООН, которые должны были быть наложены на Северную Корею в ответ на ее испытания баллистических ракет, которые она проводит, нарушая предыдущие резолюции Совета.