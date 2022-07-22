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Північна Корея може провести ядерне випробування протягом місяця

Північна Корея може провести ядерне випробування протягом місяця

Київ • УНН

 • 101552 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент Південної Кореї у п'ятницю заявив, що Північна Корея готова провести ядерні випробування будь-коли, повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відповідав на запитання репортера щодо оцінки Міністерства оборони США про те, що Північ завершив підготовку до проведення ядерних випробувань уже протягом місяця, повідомило інформаційне агентство Yonhap.

«Ми вважаємо, що не лише наприкінці цього місяця, а й з моменту моєї інавгурації він повністю готовий і здатний робити це, коли вирішить», — сказав Юн журналістам.

Контекст

Напруженість на півострові посилилася у 2020 році, коли Північна Корея атакувала та підірвала міжкорейський офіс зв'язку вздовж кордону. Сеул попередив про жорстку відповідь, якщо Пхеньян «ще більше погіршить ситуацію».

Проте напруженість на Корейському півострові ще більше зросла у 2021 році, коли і Сеул, і Пхеньян посилили навчання, щоб продемонструвати військову міць.

Минулого місяця США, Південна Корея та Японія оголосили про плани зміцнення зв'язків у галузі безпеки та домовилися спільно протистояти загрозам з боку Північної Кореї, якщо Пхеньян проведе ще одне ядерне випробування.

США та Південна Корея надіслали Північній Кореї кілька пропозицій щодо діалогу, щоб послабити поточну напруженість на Корейському півострові, але Північна Корея не відповіла на них.

Додамо

27 травня Китай і росія наклали вето на нові санкції Ради Безпеки ООН, які повинні були бути накладені на Північну Корею у відповідь на її випробування балістичних ракет, які вона проводить, порушуючи попередні резолюції Ради.

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