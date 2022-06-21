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Южный мост в столице закрывают для частного транспорта

Южный мост в столице закрывают для частного транспорта

Киев • УНН

 • 469438 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве снова станет меньше мостов для частного транспорта, с 22 июня закрывают движение для него по Южному мосту, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Цитата

"С 22 июня движение по Южному мосту будет закрыто для частного транспорта. Движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками", - указано в сообщении КГГА в Telegram.

"Движение частных автомобилей ограничивается", - подчеркнули в администрации.

Детали

Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы соблюдать ПДД и комендантские часы.

Дополнение

Буквально накануне, 20 июня, открыли движение мостами Метро и Патона. И для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева работало пять мостов.

Украинские Национальные Новости

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