Южный мост в столице закрывают для частного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве снова станет меньше мостов для частного транспорта, с 22 июня закрывают движение для него по Южному мосту, сообщили в КГГА, пишет УНН.
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"С 22 июня движение по Южному мосту будет закрыто для частного транспорта. Движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками", - указано в сообщении КГГА в Telegram.
"Движение частных автомобилей ограничивается", - подчеркнули в администрации.
Детали
Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы соблюдать ПДД и комендантские часы.
Дополнение
Буквально накануне, 20 июня, открыли движение мостами Метро и Патона. И для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева работало пять мостов.