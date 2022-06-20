У Києві відкрили міст Патона: який громадський транспорт курсуватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На мосту Патона у Києві запустили чотири автобусні та два тролейбусні маршрути громадського транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Цитата
"Мостом Патона організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Автобусні маршрути:
• № 51 "ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Либідська"
• № 55 "Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту"
• № 115 "Контрактова площа – Будинок культури"
• № 118 "ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут"
Тролейбусні маршрути:
• № 43 "Дарницька площа – Кібцентр"
• № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська"
Також відновлено роботу тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин".
Нагадаємо
Відсьогодні, 20 червня, відкрили рух мостами Метро і Патона. Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працює п'ять мостів:
• Дарницький
• Північний
• Південний
• міст Метро
• міст Патона.