У Києві відкрили міст Патона: який громадський транспорт курсуватиме

Цитата

"Мостом Патона організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Автобусні маршрути:

• № 51 "ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Либідська"

• № 55 "Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту"

• № 115 "Контрактова площа – Будинок культури"

• № 118 "ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут"

Тролейбусні маршрути:

• № 43 "Дарницька площа – Кібцентр"

• № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська"

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин".

Нагадаємо

Відсьогодні, 20 червня, відкрили рух мостами Метро і Патона. Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працює п'ять мостів:

• Дарницький

• Північний

• Південний

• міст Метро

• міст Патона.