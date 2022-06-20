В Киеве открыли мост Патона: какой общественный транспорт будет курсировать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На мосту Патона в Киеве запустили четыре автобусных и два троллейбусных маршрута общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Цитата
"Мостом Патона организована работа 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов общественного транспорта", – говорится в сообщении.
Детали
Автобусные маршруты:
• №51" ст.м. "Красный Хутор" – ст. м. "Лыбидская"
• №55 "Дарницкая площадь – ст. м. "Дворец Спорта"
• №115 "Контрактовая площадь – Дом культуры"
• №118" ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт"
Троллейбусные маршруты:
• №43 "Дарницкая площадь – Кибцентр"
• №50" ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская"
Также возобновлена работа троллейбусного маршрута №36, курсирующего от улицы Северной до станции метро "Святошин".
Напомним
С сегодняшнего дня, 20 июня, открыли движение по мостам Метро и Патона. Теперь для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева работает пять мостов:
• Дарницкий
• Северный
• Южный
• мост Метро
• мост Патона.