Між лівим та правим берегами Києва з 20 червня можна буде їздити п'ятьма мостами

Цитата

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона", - написав Кличко у Telegram.

Деталі

Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - вказав Кличко.

Доповнення

Сполучення мостами у столиці змінювалося у зв'язку з широкомасштабним вторгненням рф.