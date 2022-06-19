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Між лівим та правим берегами Києва з 20 червня можна буде їздити п'ятьма мостами

Між лівим та правим берегами Києва з 20 червня можна буде їздити п'ятьма мостами

Київ • УНН

 • 205723 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Для автосполучення між лівим та правим берегами столиці з понеділка, 20 червня, працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона", - написав Кличко у Telegram.

Деталі

Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - вказав Кличко.

Доповнення

Сполучення мостами у столиці змінювалося у зв'язку з широкомасштабним вторгненням рф.

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